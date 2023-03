Esprime soddisfazione per l’apertura del cantiere per il raddoppio della Me-Ct, opera strategica e fondamentale per tutta la Sicilia orientale, ma chiede che si rispettino le procedure ambientali e soprattutto si garantisca la continuità delle micro-infrastrutture esistenti. Il deputato di Sicilia Vera-Sud chiama Nord Giuseppe Lombardo interviene sull’inaugurazione del cantiere per il raddoppio ferroviario Fiumefreddo Taormina. “Ci sono decine di ettari di agrumeti nel comune di Nizza e di Roccalumera che rischiano di sparire, per l’impossibilità di essere irrigati con l’imminente stagione secca, a causa dell’interruzione di due canali d’irrigazione del consorzio Nizza Alì- spiega il deputato regionale -. Ho già chiesto un sopralluogo al dott. Mario Rossi, assistente responsabile di produzione dell’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., in programma il prossimo lunedì insieme ai vertici del consorzio irriguo Nizza Alì sul cantiere di Nizza per avere tempi e modalità di ripristino dei due canali interrotti con i lavori per la realizzazione della stazione di Nizza di Sicilia”. E preannuncia che il raddoppio sarà oggetto di approfondimento in audizione nella IV commissione parlamentare all’Ars “se non saranno date certezze e risposte immediate sulle modalità e sui tempi di ripristino oltre alla garanzia del rispetto delle autorizzazioni ambientali”.