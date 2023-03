San Filippo del Mela – Ancora due importanti finanziamento per il Comune di San Filippo del Mela. In totale quasi 400 Mila euro sono stati concessi per opere che riguarderanno la scuola e il palazzo municipale.

Il comune di San Filippo del Mela ha infatti partecipato all’avviso del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, denominato “Avviso C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità ell’Efficienza Energetica”

Con un apposito decreto è stata comunicata l’ammissione al contributo di due istanze presentate dal Comune, per la realizzazione di importanti interventi.

In particolare è stato concesso un finanziamento di € 191.916,79, per la sostituzione e l’ammodernamento degli infissi della scuola elementare del centro e per la realizzazione dell’impianto di illuminazione interna a led.

Un altro finanziamento di € 187.453,00, riguarderà invece il Municipio. Anche qui verranno sostituiti ed ammodernati gli infissi. Si tratta di due finanziamenti importanti soprattutto in un’ottica risparmio e prevenzione. Soddisfazione per questo ennesimo finanziamento ottenuto l’ha espressa il Sindaco Gianni Pino.