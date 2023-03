Rinnova il suo look la scuola dell’infanzia di Pace del Mela “Sorelle Agazzi”. L’amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mario La Malfa ne da notizia con non poca soddisfazione.

Tutto parte dalla partecipazione all’Avviso pubblico per la “l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento” presentando il progetto di fattibilità tecnico economica denominato “Adeguamento funzionale, con lavori e forniture, dell’area di gioco esterna e pertinenziale della scuola dell’infanzia Sorelle Agazzi sita in via Don Silvio Cucinotta”.

Oggi i lavori nella scuola dell’infanzia pacese sono stati finanziati dal Ministero dell’Istruzione. Il finanziamento ottenuto è di € 260.487, 71. Tale somma servirà a realizzare un lavoro di prevenzione in materia di sicurezza, all’acquisto di nuovi giochi per l’area esterna, insomma ad un vero e proprio restyling. Il Sindaco Mario La Malfa precisa che “si tratta di una richiesta progettuale predisposta dalla Giunta di Pace del Mela nell’agosto 2021. Dopo gli interventi al plesso Don Bosco, -dichiara- al plesso Marconi e al plesso Verga, l’ennesimo intervento per l’efficientamento della nostra edilizia scolastica. La programmazione richiede del tempo, ma la qualità porta sempre i suoi frutti.”

Uno sguardo quindi all’edilizia scolastica, dopo gli interventi presso i due plessi pacesi. Anche la struttura di Contrada Gabbia è stata attenzionata dall’Amministrazione infatti con apposita delibera datata febbraio è stata disposta la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della copertura della scuola di Contrada Gabbia. Un intervento di manutenzione straordinaria di 51.500,00 € di cui 30.000,00 € trovano copertura con fondi dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale Ufficio Speciale per l’Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF, e per i restanti € 21.500,00 con fondi di bilancio comunale.