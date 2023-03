Una richiesta di spostamento che non è sicuramente inaspettata quella avanzata dall’avvocato Carlo Autru Ryolo che difende il 58enne Luigi De Domenico, condannato in primo grado perché accusato di aver la compagna messinese, un’avvocatessa 45enne, nascondendogli la sua sieropositività.

Secondo il difensore si è in presenza di un «inaccettabile condizionamento del processo, non altrimenti evitabile, sulla base di fatti e circostanze esterne allo stesso». Al momento si sta ricelebrando il processo di primo grado annullato perché sempre l’avvocato Autru Ryolo ha fatto rilevare il superamento dell’età prevista per legge (65 anni, ndr) di uno dei giurati.

L’uomo era stato condannato per omicidio volontario a 22 anni di reclusione. Adesso, secondo l’avvocato Autru Ryolo, questo secondo processo si deve spostare in un’altra sede giudiziaria. A decidere sull’istanza di rimessione depositata in corte d’assise sarà la Cassazione. A sostegno della richiesta il difensore cita tutta una serie di fatti accaduti sia “dentro” sia “fuori” il processo, che non consentono lo svolgimento sereno del dibattimento e pertanto ne chiede lo spostamento.