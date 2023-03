Il vicepremier Matteo Salvini ha preso parte oggi all’inaugurazione dei lavori per il raddoppio ferroviario Fiumefreddo-Taormina.

Un’occasione per rispondere a quanti lo stanno attaccando per essersi intestato la scelta di riportare in vita la società Stretto di Messina e con essa l’idea di costruire il Ponte tra Messina e la Calabria. “È finita la stagione dei no. Con la nuova ferrovia ad alta velocità portiamo in Sicilia un cambiamento fatto di innovazione, progresso e futuro- ha spiegato-. Non realizzeremo soltanto delle infrastrutture, ma delle opere d’arte. Vogliamo velocizzare i collegamenti, migliorare la mobilità, creare lavoro ed economia”.

Per farlo ha promesso che verranno coinvolti i sindaci dei territori. Al cantiere di Trappitello ha spiegato che il Governo ha stanziato “11 miliardi di euro per ammodernare le ferrovie e per collegare tutta la Sicilia e si va oltre la nuova linea ferroviaria e le opere complementari in tal senso previste, perché stiamo accelerando sull’iter per il Ponte sullo Stretto e stavolta diventerà realtà. L’ho detto e lo confermo che non ci fermerà nessuno. La parola d’ordine è “avanti tutta”. Sarà l’opera più green del mondo, con un impatto positivo inestimabile sotto tutti i punti di vista”.