“Una persona per bene”. Quattro semplici parole affidate ai social per definire Giacomo Marcimino, il lavoratore di 53 anni che ha perso la vita oggi in un cantiere privato in zona Maregrosso, a Messina. “Non si può morire così”. Appresa la tragica notizia, amici e conoscenti hanno espresso il loro dolore, il loro profondo cordoglio.

Sulla dinamica indagano gli inquirenti cui spetterà il compito di stabilire con esattezza cosa sia successo in quelle fasi che sono risultate fatali all’operaio, un padre di famiglia che non farà più ritorno a casa. La tragedia ha scosso Messina in un giorno soleggiato di marzo inoltrato.

Sul gravissimo incidente intervengono Filca CISL Sicilia e Cisl Messina che hanno espresso cordoglio per la morte dell’operaio avvenuta in un cantiere privato di Maregrosso. «Ancora una volta – sottolineano Antonino Alibrandi, segretario generale della Cisl Messina e Nino Botta, segretario provinciale della Filca Cisl – siamo purtroppo a dovere piangere un’altra vittima del dovere in territorio siciliano. Nonostante tutte le strategie utili messe in campo a combattere questa orrenda mattanza, purtroppo, si continua a morire sui luoghi di lavoro e soprattutto nei cantieri edili. Come parti sociali, in questi particolari momenti, ci sentiamo anche “responsabili” per quanto accade e diventa anche difficile trovare le parole per commentare disgrazie di questo genere. L’unica cosa – aggiungono – di cui siamo convinti è che occorre porre fine a questa triste conta e far si che ogni onesto lavoratore possa tornare tranquillamente a casa dopo un’intera giornata di lavoro. Per fare ciò, ognuno deve fare la propria parte, portando così a rischio zero gli infortuni per cancellare le disgrazie sui luoghi di lavoro, non sono degne di un Paese che si definisce civile».