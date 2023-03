Si è conclusa sabato 18 marzo la seconda parte dell’evento “I percorsi di una nuova vita” organizzato presso l’Aula Consiliare di Villafranca Tirrena dall’ODV “LE MAMME DI PETER PAN” e dallo studio “MOVILIFE PROGETTO SALUTE “ di Milazzo.

Le tematiche sono state affrontate attraverso il dialogo aperto con i presenti. Si è ampiamente discusso di gravidanza, parto, allattamento, alimentazione e cambiamenti che l’evento nascita comporta a livello fisico, psicologico e organizzativo nella vita dei neogenitori. La presenza tra il pubblico di genitori con i propri neonati e di coppie in attesa ha consentito, partendo dalle domande poste dagli stessi, di porre l’attenzione sulle questioni e dubbi che maggiormente sorgono rispetto all’esperienza genitoriale.

L’ostetrica Ina Pocorobba si è soffermata sulla necessità di ripristinare il contatto fisico tra madre e bambino interrotto al momento del parto prediligendo un rapporto di prossimità con il bambino (esogestazione) come continuità rispetto alla vita in utero (endogestazione). Inoltre ha suggerito l’utilizzo di tecniche di massaggio infantile dalle quali i neonati traggono beneficio sottolineando come la pelle sia l’organo di senso più esteso e significativo in un neonato oltre a essere quello che per primo si sviluppa. Il “Tocco Buono” della madre e del padre resta nella memoria del bambino. Dal contatto con il bambino la mamma trae la capacità di interpretarne i segnali, affina la comunicazione con il proprio figlio e riesce a coglierne bisogni, difficoltà e tensioni.

L’osteopata Rosario Pizzurro ha sottolineato come a volte tensioni generate, per esempio, dalle modalità del parto possono creare qualche difficoltà che senza assurgere a vere e proprie patologie, possono rendere meno sereni alcuni momenti della vita di un neonato e conseguentemente provocare ansie nei genitori che cercano sempre risposte adeguate alle esigenze del loro bambino. La vicinanza con il neonato, l’osservazione e la possibilità ove necessario di rivolgersi a un professionista può fare la differenza.

Giusy Quartarone, peer counsellor in allattamento come Lydia Oliva, che è anche esperta di nutrizione, hanno affrontato il tema dell’allattamento cercando di sgomberare il campo dai luoghi comuni, dai falsi miti che a volte fanno credere che allattare un neonato sia una questione di “fortuna” riservata a singole e privilegiate donne e non un fatto naturale finalizzato dalla natura al mantenimento e prosecuzione della specie e come tale, possibile per tutte (ad eccezione di una piccola percentuale di donne che per specifiche patologie non possono allattare).

Le Peer counsellors in allattamento sono donne con esperienza di allattamento, ulteriormente arricchita da una formazione specifica sulla materia secondo il Protocollo OMS- UNICEF. Svolgono la loro attività volontaria incontrando le mamme “da pari a pari” ascoltandole nelle loro difficoltà e, rispetto all’esperienza di allattamento, proponendo suggerimenti circa la gestione nel rispetto della fisiologia, al fine di rendere efficace e soddisfacente per mamma e bambino la pratica stessa.

“Le peer counsellors”, offrono consigli in merito a piccole problematiche che si possono riscontrare (es: ragadi, ingorghi, ecc…). Non essendo operatori sanitari non possono fare valutazioni mediche né prescrivere farmaci. Questo genere di sostegno risulta molto efficace perché le neo mamme spesso hanno bisogno di un confronto senza giudizio, per rafforzare la propria autostima e mettere in campo le potenzialità innate.

L’evento cosi come organizzato, ha offerto spunti di riflessione su aspetti relativi alla maternità molto interessanti, che saranno affrontati in singoli incontri, a tema più specifico, che l’associazione ha già programmato per i prossimi mesi. – A dirlo è Giusy Quartarone Presidente dell’OdV Le Mamme di Peter Pan -. Desidero ringraziare – aggiunge – quanti sono intervenuti all’evento. Nella storia dell’ODV Le Mamme di Peter Pan, abbiamo conosciuto tante figure professionali e tanti professionisti che sono il nostro punto di riferimento, verso i quali nutriamo stima e grazie ai quali siamo in grado di offrire interventi di alto livello, oltre ad essere i nostri punti di riferimento quando le competenze legale alla figura della “peer counselor” non sono più sufficienti per aiutare i genitori.

Il prossimo appuntamento programmato per accogliere i neo genitori e parlare di allattamento è previsto presso l’Oratorio Parrocchiale SS. Sebastiano e Antonio da Padova di Cavaliere- Scarcelli il giorno 19 maggio dalle ore 16.30. Gli aggiornamenti sugli eventi dell’Odv Le mamme di Peter Pan si possono seguire sulla pagina FACEBOOK: Lemamme Dipeterpan.