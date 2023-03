Anche 6 alunni della Scuola secondaria di primo grado di Mirto sono emersi come vincitori al concorso, collegato al centenario dell’Istituto “Nastro Azzurro” di Roma, con i festeggiamenti che si svolgeranno presso l’Altare della Patria nelle giornate di Sabato 25 e Domenica 26 Marzo 2023.

Gli studenti mirtesi hanno realizzato alcuni disegni, che saranno utilizzati per le locandine, gli inviti e gli auguri dell’evento; i ragazzi di Mirto vanno ad aggiungersi a 13 alunni della terza Classe della Scuola Media di Longi.

L’Amministrazione Comunale di Mirto (come anche gli amministratori di Longi) ha accolto favorevolmente la proposta, presentata dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Longi (che comprende le scuole mirtesi e longesi) Prof.ssa Teresa Santomarco Terrano, di effettuare un viaggio di istruzione per prendere parte alla manifestazione del centenario; sono stati stanziati dal Comune di Mirto 600 euro, che saranno impegnati nel Bilancio di previsione in corso di formazione.

Gli amministratori ritengono che questo premio possa rappresentare un motivo di vanto e di orgoglio per tutto il paese e questo viaggio di istruzione serve per far crescere gli studenti, mediante esperienze formative e collaterali rispetto agli eventi scolastici.

Le scuole di Mirto sono state impegnate negli ultimi mesi in diverse manifestazioni, come la piantumazione dell’Albero della Legalità dedicato a Falcone, e la partecipazione agli eventi dedicati al 4 Novembre e alla Giornata della Memoria (nella foto).