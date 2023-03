Il Comune di Raccuja è stato ammesso al finanziamento per il sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici con un progetto di importo pari ad € 220.000,00.

Con il finanziamento ottenuto dal Comune di Raccuja sarà realizzata una stazione di compostaggio di comunità dei rifiuti organici con una capacità di 80 tonnellate annue che renderà il comune indipendente dal conferimento esterno con un notevole risparmio di costi per i cittadini.

Non nasconde la propria soddisfazione il Sindaco Ivan Martella. “Un importante risultato che ci consente di proseguire il lavoro volto a realizzare la transizione verde, ecologica e inclusiva della nostra comunità e potenziare la rete di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento e riciclo”.

Secondo il primo cittadino l’impianto riuscirà a trattare in loco l’intera produzione di organico del paese, con un notevole risparmio economico per i cittadini e la produzione di ammendanti compostati misti per l’agricoltura.

“Così il rifiuto organico non è più solo un materiale di scarto ma si trasforma in materia prima che dà vita a nuovi cicli produttivi” ci dichiara Martella.

Dopo aver alzato il livello di raccolta differenziata dal 20 % al 72 %, adesso l’Amministrazione si occupa dei processi di gestione diretta dei rifiuti differenziati, così da mettere in moto processi virtuosi di economia circolare.