Mirto – Si terrà Domenica 26 Marzo 2023 alle ore 16:00, presso la Piazza Vittorio Emanuele di Mirto, una degustazione di prodotti dolciari con particolare attenzione alla creazione “Colomba Imperiale” (frutti di bosco, cioccolato modicano e rosmarino) del pasticciere mirtese Filippo Nici.

Filippo Nici del Bar “La Cometa” si è aggiudicato la Medaglia d’Oro per la Miglior Colomba Innovativa ai Campionati Nazionali 2023 di Massa Carrara, organizzati dalla FIPGC (Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria).

Il Comune di Mirto ha concesso il proprio patrocinio per questo evento, in quanto è interesse dell’ente comunale promuovere e valorizzare le prelibatezze e le eccellenze del territorio, e in modo da valorizzare il made in Italy, ritenendo la manifestazione meritevole di riconoscimento, tesa all’interesse della collettività e in linea con la politica culturale dell’Amministrazione.

Durante lo svolgimento della manifestazione dolciaria è stata disposta la chiusura della Piazza Vittorio Emanuele, dall’incrocio con Via Roma alla Chiesa di San Nicolò, dalle ore 14:00 alle 21:00; potranno accedere e sostare per transito a passo d’uomo solo i veicoli appartenenti a Forze Armate, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e mezzi di soccorso, e i veicoli adibiti al trasporto di persone disabili.