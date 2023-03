Mirto – L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Mirto ha pubblicato un avviso, riguardante un’indagine di mercato per la manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento diretto del servizio integrativo “Spazio Gioco”.

L’avviso è rivolto agli operatori economici, che potranno ottenere l’affidamento del servizio con il criterio del prezzo più basso tramite la piattaforma CONSIP (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) tra organismi iscritti al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), nella categoria “Servizi Sociali”; la manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro il termine perentorio delle ore 10:00 del 29 Marzo 2023, presso l’Ufficio Protocollo del Comune mirtese.

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte, e non è in alcun modo vincolante per l’ente comunale medesimo. Il servizio integrativo “Spazio Gioco” è rivolto ai bambini dai 18 ai 36 mesi di età, nell’ambito del PAC – Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia e agli anziani non autosufficienti – Piano di intervento Infanzia – Azioni di rafforzamento territoriale. Il servizio si svolgerà per il periodo Aprile/31 Luglio 2023, fino alla concorrenza delle ore. L’importo complessivo presunto del servizio ammonta a 7.010,11 euro, di cui 6.805,93 euro per risorse umane e 204,18 euro per spese di gestione.

Le condizioni per partecipare alla gara sono le seguenti: possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice; iscrizione sul Mercato elettronico di CONSIP per la categoria “Servizi Sociali”; iscrizione all’Albo Regionale nella sezione Minori; possesso delle capacità economiche, finanziarie e tecnico-organizzative.