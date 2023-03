Durante gli arresti per l’esecuzione della misura cautelare in carcere a carico di quattro catanesi ritenuti autori di furti e di due tentati furti tra Barcellona Pozzo di Gotto, Rodì Milici e San Filippo del Mela, è stata rinvenuta refurtiva in casa degli indagati.

Nello specifico si tratta di diversi monili e orologi di probabile origine furtiva. In particolare sono stati sequestrati dai Carabinieri ventiquattro orologi di diverse marche, due penne, dieci anelli, sette collane, nove bracciali, un paio di orecchini, un ciondolo e un crocifisso che saranno restituiti ai legittimi proprietari.