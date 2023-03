Nel centro montano il Sindaco Pizzolante ha dato il benvenuto ad Alina, Sofia e Dominika, rispettivamente madre e figlie del nucleo familiare monoparentale ucraino accolto nel progetto Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione) voluto dall’Ammanistrazione comunale.

Erano presenti anche la coordinatrice del progetto Sai, Angela Natoli e l’immancabile mediatrice linguistica, Oksana.

Accanto al sindaco e alla coordinatrice, durante la firma del patto di accoglienza, anche tre delle nove persone dell’équipe che lavorerà nel progetto: Veronica Celesti, operatrice all’integrazione, Stefania Mazzei e Tatiana Barone, operatrici all’accoglienza.

Sono già nove le persone del territorio assunte per lavorare e dedicarsi alla cura e alla gestione del progetto migratorio delle persone che saranno accolte nel SAI di San Salvatore di Fitalia, primo segno della riattivazione positiva che il Sistema Sai ha sulle comunità, in particolare quelle dei piccoli comuni (al di sotto dei 5mila abitanti) che, grazie all’apertura all’accoglienza, ritrovano possibilità di rigenerazione culturale, sociale e territoriale.

“Sono estremamente soddisfatto, aspettavamo con gioia questa prima accoglienza, così come con gioia siamo qui ad aspettare le altre persone per le quali San Salvatore di Fitalia ha aperto le porte del cuore e delle proprie abitazioni date in gestione al progetto. C’è molta attesa per il nuovo percorso che San Salvatore di Fitalia ha cominciato in questa primavera 2023: una rigenerazione in chiave “welcome” che coinvolgerà l’intera comunità che, con i nuovi abitanti in arrivo, rivitalizzerà anche attività commerciali di prossimità”, ha commentato Giuseppe Pizzolante, uno dei sindaci aderenti alla Rete nazionale “Piccoli Comuni del Welcome”.