Anche per l’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” la “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle Vittime Innocenti delle mafie” non è passata inosservata.

In occasione dell’importante riccorrenza – istituita con la Legge n. 20 del 8 marzo 2017 – dedicata alla sensibilizzazione e mobilitazione in ricordo delle vittime delle mafie in Italia e nel mondo, l’Istituto Comprensivo “Pirandello” ha ospitato un interessante incontro-dibattito. Gli alunni delle Medie e delle classi quarte e quinte dell’Elementare hanno potuto ascoltare le parole mirate del sindaco di Patti, Gianluca Bonsignore: “Le morti di Falcone e Borsellino, culmine degli attentati di mafia, rappresentato pure il risveglio delle coscienze dei siciliani”.

Oltre al primo cittadino, fra i relatori anche addetti ai lavori, come Giuseppe Scandurra, presidente della FAI (Federazione Antiracket Italiana), che ha posto l’accento sull’importanza della denuncia e dell’associazionismo, muro sempre più solido contro i fenomeni mafiosi. Sul lavoro delle forze dell’ordine si è concentrato il Vice Questore Aggiunto Salvatore Di Blasi, dirigente del Commissariato di Patti, che ha fatto bene intendere ai ragazzi la necessità di “non essere omertosi” e di “denunciare i reati di qualunque genere”.

Toccante il racconto dell’esperienza di Eugenio Di Francesco, vice coordinatore regionale antiracket, che, con la sua storia, ha condotto gli studenti in uno spaccato di esemplare coraggio. Compiaciuta la dirigente Clotilde Graziano, assieme ai docenti dell’Istituto, nell’assistere alle tante domande che gli allievi hanno spontaneamente rivolto ai relatori.