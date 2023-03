Un’autovettura è stata interessata da un’incendio intorno alla mezzanotte e mezza. Il rogo è divampato per cause in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Inoltre – come ci riferisce un nostro lettore che ha inviato alla nostra redazione la foto in evidenza – nell’edificio alle spalle del punto in cui si è verificato l’incendio dell’autovettura, una persona si trovava bloccata all’interno in un comprensibile stato di agitazione ed è stata fatta uscire e rassicurata dagli stessi Vigili del Fuoco, fortunatamente senza conseguenze.