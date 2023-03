Longi – Gli alunni della 3ª Classe della Scuola secondaria di primo grado di Longi sono risultati vincitori a un concorso con la realizzazione di disegni, che verranno utilizzati dall’Istituto “Nastro Azzurro” di Roma per le locandine, gli inviti e gli auguri in occasione del centenario dell’Istituto, che si svolgerà presso l’Altare della Patria nelle giornate del 25 e 26 Marzo 2023.

L’Istituto Comprensivo di Longi ha proposto l’iniziativa di un viaggio di istruzione, per poter permettere agli studenti di prendere parte al centenario, con una richiesta di contributo presentata dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Teresa Santomarco Terrano all’Amministrazione Comunale; gli amministratori hanno accolto favorevolmente la proposta, stanziando la somma di 1.300 euro da inserire nel Bilancio di previsione 2023.

La decisione degli amministratori deriva dal fatto che possa costituire un momento di orgoglio e di arricchimento culturale per gli alunni e per l’intero paese di Longi, e si tratta anche di un’attività finalizzata all’interesse della collettività e in linea con la politica culturale dell’ente comunale.

L’Istituto “Nastro Azzurro” fra decorati al Valor Militare è stato costituito a Roma il 26 Marzo 1923, è apolitico, apartitico e si propone diversi obiettivi: nobilitare il segno del valore, affermare ed esaltare il valore e le virtù militari italiane, ravvivare il ricordo degli eroismi compiuti, assistere gli iscritti tutelandone gli interessi morali e materiali.