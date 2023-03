Il sindaco Pippo Midili ha nominato questa mattina il dottor Francesco Coppolino, 48 anni, nuovo assessore comunale.

Il suo nome che circolava già da alcuni giorni. Coppolino, top global family banker presso Mediolanum, ha già ricoperto incarichi politici a palazzo dell’Aquila. È stato consigliere comunale nella precedente consiliatura. In giunta prende il posto dell’assessora Beatrice De Gaetano che, nella giornata di lunedì, ha lasciato l’incarico. A lui quindi sono state assegnate le deleghe alla Viabilità e polizia municipale, Protezione Civile, Politiche giovanili, della famiglia e parità di genere e, in aggiunta quella relativa alla strategia per la promozione delle peculiarità e produzione territoriale, finalizzata alla valorizzazione del territorio. Questa mattina Coppolino ha già prestato giuramento e si è insediato nelle funzioni.

“Mi metterò al servizio dell’istituzione con l’impegno e la passione che da sempre ha contraddistinto la mia attività – ha affermato – con l’esclusivo obiettivo di dare il mio contributo nel portare a compimento i contenuti del programma elettorale dell’Amministrazione e fornire quelle risposte che i cittadini attendono”.

“Sono certo – ha aggiunto il sindaco Pippo Midili – che il neo assessore, che conosco come persona motivata e sempre desiderosa di fare bene, saprà, col suo garbo e la determinazione a promuovere quelle iniziative, nel settore di competenza, che sarà d’aiuto alla crescita della nostra città, così come tutti auspichiamo”.