Stamattina è spirato Vittorio Benito Marcazzò, decano degli imprenditori Santagatesi, titolare, ormai in pensiero, dell’omonimo negozio sito in via Medici.

Oggi la comunità ha perduto un uomo unico ed eccezionale non solo per la sua famiglia, ma per tutti coloro i quali hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Una vera e propria “istituzione” non soltanto nel mondo del lavoro, ma anche in ambito sociale e artistico.

Di origini orlandine, esperto tricologo, nel corso della sua lunga carriera, costellata da numerosi riconoscimenti anche internazionali, come per esempio il “pettine d’oro” direttamente dal colosso l’ Oreal , si è sempre distinto in ambito professionale. Antesignano delle nuove tendenze e delle mode, trasformò il suo mestiere in una vera e propria arte, sino a creare dei prodotti unici per la cura dei capelli, molto ricercati.

Esteta nella vita e nel lavoro, trasformò ed espanse successivamente la sua attività fino a divenire esclusivista di marche prestigiose. Uomo colto e raffinato, sempre impegnato nel sociale, fu scelto dal patron Enzo Mirigliani come selezionatore di aspiranti Miss Italia per la provincia di Messina. Ha sempre partecipato con entusiasmo alle attività culturali, manifestazioni e kermesse di moda e spettacolo della sua amata Sant’Agata Militello, consegnando innumerevoli premi e targhe a stilisti, giovani talentuosi e personaggi di spicco, mettendo sempre a disposizione del prossimo la sua grande esperienza e competenza.

Dal 2010 ha collaborato come talent scout con l’agenzia di modelle Freedom Enterprise, organizzando concorsi di bellezza in numerosi paesi del comprensorio Nebroideo ed in tutta la Sicilia. Dotato di un carattere molto affabile e di grande arte oratoria, il cavaliere Marcazzò era amato e stimato non soltanto dai componenti della comunità Santagatese, ma la sua fama varcava lo Stretto. Recarsi nel suo negozio era una tappa fissa per gli innumerevoli turisti che si recavano in città. Tantissimi passavano quotidianamente dalla via Medici per salutarlo. Sant’Agata ha perso oggi uno dei suoi storici e più amati cittadini.

La camera ardente per l’ultimo saluto sarà allestita domani mattina a partire dalle ore 11 nel Duomo. Alle ore 16 saranno celebrate le esequie.