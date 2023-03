Lipari – Il Monforte San Giorgio ha battuto in trasferta 1-0 il Lipari, aggiudicandosi il recupero della ventitreesima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone D.

La formazione di Monforte ha avuto la meglio con la rete al 14′ di Felice Bartuccio, nell’incontro disputato al “Franchino Monteleone” di Lipari; con questo successo il Monforte San Giorgio scavalca gli avversari di giornata e sale al sesto posto in classifica con 34 punti, mentre il Lipari, che ha subito la seconda sconfitta consecutiva (nella foto il match perso 7-1 contro il Città di Galati) si trova una posizione sotto con 32 punti, insieme al Sinagra.

Sono già due i verdetti sicuri, decretati in questo Girone di Prima Categoria. La Folgore Milazzo è retrocessa matematicamente in Seconda Categoria, mentre la quinta del torneo non disputerà i playoff, con l’ORSA Promosport di Barcellona che si trova a 17 lunghezze di distanza dalla seconda forza del Campionato Nuova Rinascita Patti, 53 punti contro 36 punti, (la distanza massima di distacco deve essere di 9 punti, ma con sole due giornate al termine della stagione non potrà essere colmata questa distanza).

In vetta alla classifica continua il testa a testa tra Aquila Bafia e Nuova Rinascita Patti, con l’Aquila che comanda con due lunghezze di vantaggio sulla diretta rivale e gli ultimi 2 incontri saranno decisivi per il salto di categoria. Sicuro del terzo posto è il Città di Galati, infatti la squadra galatese ha 48 punti contro i 39 dello Stefano Catania. In chiave playout il Torregrotta giocherà in trasferta lo spareggio salvezza, mentre per decidere la sfidante lotta aperta tra Melas e Sfarandina, con la formazione di Santa Lucia del Mela che precede di una lunghezza la compagine di Castell’Umberto.