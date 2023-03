La Nuova Igea Virtus esce di scena dalla Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti. Dopo il pareggio per 1-1 nella gara di andata al “D’Alcontres – Barone”, i giallorossi hanno ceduto per 3-0 allo “Squitieri” di Sarno al cospetto del San Marzano Calcio.

I campani, neo promossi in Serie D con i tre punti ottenuti a seguito del 14-0 rifilato alla Virtus Avellino, non hanno fatto sconti ai barcellonesi, presentatisi in Campania con qualche defezione. Vantaggio dei padroni di casa con Camara a 33’. A raddoppiare per il San Marzano è sempre lo stesso Camara al minuto 41. Al 46’, i campani trovano addirittura il tris con Prisco su calcio di rigore con la Nuova Igea Virtus che recrimina per l’assegnazione del penalty, come era successo anche nella gara d’andata.

Nella ripresa non succede più nulla con il San Marzano che vola così in semifinale e i barcellonesi che escono comunque a testa alta e che adesso dovranno pensare al match di sabato prossimo a Siracusa contro il Real Siracusa, dove non potranno contare sull’apporto del pubblico amico. Inoltre, è stata rifiutata la richiesta di rinviare la partita a domenica. La seconda squadra di Siracusa non ha concesso il rinvio e ai giallorossi rimarrà solo l’allenamento del venerdì per presentarsi al meglio al match.