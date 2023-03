Floresta – Il Comune di Floresta ha ottenuto un altro finanziamento dal Dipartimento per lo Sport, a valere su fondi PNRR e per un importo complessivo di 21.000 euro (20.000 euro per l’acquisto e la posa di forniture, e 1.000 euro per la preparazione del sito), per la realizzazione di un’area fitness all’aperto.

Il contributo rientra nella Misura M5C2I3.1 PNRR Sport e Inclusione sociale e servirà all’acquisto di diverse attrezzature sportive, tra cui: Step di 40 cm, Step di 60 cm, Arm Bike cardio bluetooth, Barrie Push up 3 altezze, Bench, Barre Parallele e Combi 3 (7 utilizzatori).

Tra i paesi dei Nebrodi altri Comuni hanno ottenuto un finanziamento, come i Comuni di Frazzanò, Mirto, Ucria e Santa Domenica Vittoria (con un finanziamento di 21.000 euro), Longi, San Marco d’Alunzio, San Salvatore di Fitalia, Militello Rosmarino, Pettineo, San Teodoro, Ficarra, Alcara Li Fusi, Sant’Angelo di Brolo e Castell’Umberto (paesi con un contributo di 28.500 euro), Capri Leone, Torrenova, San Fratello, Caronia e Mistretta (Comuni con 30.000 euro), Brolo, Gioiosa Marea e Terme Vigliatore (35.000 euro).