La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio. Giocava a basket bella palestra della scuola Guarino a Favara, in provincia di Agrigento. Si stava allenando, quando avrebbe detto di avere mal di testa. Poco dopo si è accasciato e ha perso i sensi. A nulla è purtroppo valso l’arrivo di due equipe di sanitari.

Il piccolo Davide Licata era già morto. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per fare luce sulle cause del decesso. Indagano i Carabinieri che hanno acquisito la cartella clinica e i certificati di idoneità all’attività sportiva.

Favara è immersa nel dolore. Il Sindaco Antonio Palumbo ha annunciato il lutto cittadino: “Un fatto terribile, un dolore immenso che spezza le parole in gola”.

“Una tragedia immane ha colpito la nostra comunità scolastica, la nostra città – si legge sulla pagina dell’Istituto Comprensivo Guarino – Un ragazzo di appena dodici anni , un nostro alunno, ha perso la vita giocando a basket nella palestra della scuola, ieri sera. Una tragedia che ci lascia senza fiato, sgomenti, attoniti. Tutta la scuola, sconvolta, si stringe in un abbraccio infinito alla famiglia”. E anche gli altri Istituti Comprensivi Cittadini hanno espresso il loro cordoglio, così come la Scuola Calcio Favara Academy e la Fortitudo Agrigento: “La Fortitudo Moncada Agrigento nella persona del suo presidente e della società tutta, si stringono attorno alla famiglia Licata per l’immenso dolore e la tragedia che li ha colpiti. Il mondo della pallacanestro piange un giovane atleta e tifoso. Alla sua famiglia il cordoglio del mondo biancoazzurro“.