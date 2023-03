Il ricordo è importante. Ci consente di custodire valori, storie, persone comuni ed eroi. Ci consente di tramandare esempi di vita. Finché il ricordo vive, finché saremo capaci di esercitarlo per trasferire agli altri ciò che è inciso nella storia, il Maggiore Giuseppe La Rosa vivrà. Non soltanto nel nome di un Parco Urbano nel centro di Barcellona Pozzo di Gotto. Ma nel cuore della gente giusta. Come giusto, fino al sacrificio estremo, è stato lui.

Domenica scorsa, proprio il Parco Urbano “Maggiore Giuseppe La Rosa”, ha ospitato la manifestazione “Per sempre Maggiore – La giornata degli eroi” che ha onorato la figura dell’ufficiale barcellonese, Medaglia d’Oro al Valor Militare, caduto durante un movimento tattico-logistico in missione ISAF a Farah, in Afghanistan, l’8 giugno 2013. L’evento è stato organizzato dalla Fanfara Bersaglieri dei Peloritani della Sezione Associazione Nazionale Bersaglieri Barcellona – Castroreale con la partecipazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sempre pronta a sposare questo tipo di iniziative e con il patrocinio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, presente con il vice sindaco Santino Calderone. Ha partecipato anche la mamma del Maggiore La Rosa. Le note della Fanfara dei Bersaglieri dei Peloritani hanno fatto il resto, emozionando e commuovendo.

Chi ha vissuto quei terribili giorni di lutto per la comunità barcellonese non può dimenticare. Tutti noi abbiamo il dovere morale ed etico di tramandare il sacrificio di questo eroe nostrano ai nostri figli e alle future generazioni.

CHI ERA IL MAGGIORE GIUSEPPE LA ROSA

Il Maggiore Giuseppe La Rosa, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 16 gennaio 1982, ha frequentato il 183° corso “LEALTÀ” dell’Accademia Militare di Modena. Morì l’8 giugno 2013 in missione ISAF durante un movimento logistico a Farah, in Afghanistan. Un ordigno venne lanciato dentro il VTLM Lince in cui l’ufficiale si trovava insieme ad altri soldati. Tre rimasero feriti, ma ebbero salva la vita grazie al Maggiore La Rosa che fece loro da scudo con il suo corpo. L’attacco fu rivendicato dai talebani che lo attribuirono a un miliziano di soli 11 anni.

Al Maggiore Giuseppe La Rosa è stata conferita anche la Medaglia d’oro al valor militare con la seguente motivazione: «Ufficiale dei bersaglieri, impegnato nella missione ISAF in Afghanistan, nell’ambito dei team militari di supporto alle Forze Armate Afghane, durante un movimento tattico logistico veniva fatto oggetto di un vile attentato terroristico. Con eroico gesto, dimostrando non comune coraggio, impareggiabile generosità e cosciente sprezzo del pericolo, si immolava ponendosi a scudo delle altrui vite, proteggendole con il proprio corpo dalla deflagrazione di un ordigno lanciato all’interno del veicolo nel quale viaggiava. Altissima testimonianza di nobili qualità umane ed eroiche virtù militari, spinte fino al supremo sacrificio.»

(Si ringrazia Davina Catalano per la gentile concessione delle foto)