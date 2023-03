Si chiama “Amarizza di Sicilia” il dolce pasquale creato dalla collaborazione tra l’ITET G. Tomasi di Lampedusa di Sant’Agata di Militello e“Gelaterie Sapore di Sale” di Capo d’Orlando.

La sinergia ha prodotto una prelibata colomba pasquale in un packaging realizzato dal laboratorio del Settore Moda dell’Istituto scolastico. A presentare il progetto e la sua realizzazione al Cafè letterario della scuola di Via Parco degli Ulivi è stata la Dirigente Antonietta Emanuele e per l’azienda il dott. Maurizio Cucinotta.

Le stoffe utilizzate per il confezionamento si ispirano alla Sicilia ed il prodotto dolciario ci compone di aromi amari in gusti dolci, da cui la denominazione “Amarizza di Sicilia”. I composti sono di bergamotto e di chinotto in un impasto di cioccolato bianco, con miele di corbezzolo e marmellata di produzione “Gelaterie Sapore di Sale”. Il confezionamento risulta colorato e ammaliante cosi come il gusto è pronto ad inebriare il palato dei consumatori.

“Siamo molto felici del prodotto finale e soprattutto dell’impegno che i nostri ragazzi hanno profuso per presentare il confezionamento del dolce. Il loro studio – aggiunge la dirigente Antonella Emanuele – deve essere a carattere laboratoriale e la collaborazione con il dott. Cucinotta inoltre servirà significativamente e far crescere la competenza imprenditoriale necessaria alla prossima conclusione del percorso scolastico e per un rapido ingresso nel mondo del lavoro. Sono certo del successo anche commerciale dell’idea. Un sentito ringraziamento alla “Gelaterie Sapore di Sale”, azienda affermata con la quale abbiamo intrapreso una costante collaborazione”.