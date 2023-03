Approvato il ruolo dei contribuenti tenuti al pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2023 che rileva, a Patti, 9.980 utenti destinatari.

Il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti prevede che il versamento debba essere effettuato in tre rate, fissate alle scadenze del 16 aprile e del 16 luglio, con saldo al 5 dicembre. La tassa dovuta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Essendo destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la tassa è da intendersi anche a carico dell’utilizzatore dell’unità immobiliare seppur non proprietario ma con contratto di locazione superiore ai sei mesi. Il ruolo è stato redatto secondo procedure meccanizzate e si compone del suddetto numero di contibuenti, per un totale di 1.871.674,10 euro a titolo di I e II rata per l’anno in corso (acconto) e 93.633,63 euro a titolo di T.E.F.A (Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali) da corrispondere alla Città Metropolitana di Messina.

Come da regolamento, l’Ente comunale porrà in riscossione il predetto ruolo tramite il Mod. F24 da spedire ai contribuenti mediante il servizio postale, dando atto che è facoltà dei destinatari versare l’importo corrispondente alla tassa attraverso il PagoPa presente sulla “Home page” del sito istituzionale dell’Ente. I contribuenti dovranno pagare nel termine perentorio indicato per non essere assoggettati, in difetto di pagamento, agli atti esecutivi comminati dalle leggi.