In quell’aula in cui i ragazzi romettesi hanno scritto i nomi di tutte le vittime di mafia si è tenuta ieri a Rometta la manifestazione in occasione della “La giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”. Quell’aula che Don Luigi Ciotti ha inaugurato nel settembre del 2021 ha visto i ragazzi delle scuole ancora una volta protagonisti nel gridare il loro fermo e deciso no alla mafia.

Il programma era molto fitto. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Nicola Merlino, della Preside, la dott.ssa Emilia Arena e l’introduzione dell Ass. Nino Cirino, sono stati letti i nomi delle vittime della mafia da parte dei ragazzi. Tanti gli interventi in programma, che hanno sugellato una mattinata trascorsa all’insegna dell’impegno e del ricordo.

“Rometta, con tutti i suoi ragazzi primi fra tutti, -ha dichiarato il Sindaco Nicola Merlino- fa e continuerà a fare una guerra spietata alla mafia, ai conniventi, ai fiancheggiatori ed a tutti quelli che si voltano dall’altra parte. Una guerra intransigente fatta dal rispetto della legge, soprattutto della legge che regola le gare nella scelta di chi deve realizzare le opere pubbliche. Una guerra che dobbiamo alle tante vittime innocenti della mafia che oggi i nostri ragazzi hanno ricordato leggendo tutti i loro nomi. Grazie ragazzi siete stati straordinari, nella partecipazione, nel coinvolgimento, anche emotivo, e nelle importanti e significative domande che avete formulato. Sono veramente orgoglioso di voi!

Un grande ringraziamento -ha continuato il Primo Cittadino di Rometta- alla Dirigente Scolastica dott.ssa Emilia Arena, alla collaboratrice dott.ssa Rosa Pintaudi ed a tutti gli insegnanti, con in testa al prof. Peppino Scibilia, straordinario come sempre.

Grazie anche al “nostro” comandante dei carabinieri luogotenente Daniele Barbera, per la sua significativa partecipazione. Estremamente gradita ed importante inoltre la presenza del presidente del consiglio comunale Franco Rizzo e dei consiglieri Alessandro Nava, Rocco Lombardo e Nives Russo, insieme con il presidente della consulta giovanile Marco Mangano ed al sindaco dei ragazzi Sonia Sorrenti, al vice sindaco Claudia Bombara ed al baby presidente del consiglio Emma Merlino. Un bravissimo all’ass. Nino Cirino.”