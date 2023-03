No al giudizio abbreviato per il 18enne tunisino accusato di aver ucciso con un coltello il 56enne Massimo Canfora lo scorso 18 agosto a Letojanni.

Il gup Tiziana Leanza ha ritenuto la richiesta inammissibile e ha rinviato al prossimo 19 aprile per l’inizio del processo davanti la Corte d’Assise per Feres Baya. A chiedere il giudizio abbreviato erano stati gli avvocati Giovambattista Freni e Giuseppe Marino che difendono il 18enne. Ma, prima dei difensori, nei mesi scorsi era stata la Procura a chiedere per il diciottenne il giudizio immediato. E, sulla scorta della richiesta avanzata dall’accusa, i legali del ragazzo hanno chiesto in prima battuta di andare avanti con il rito abbreviato, motivando tale richiesta con lo spiegare che a loro avviso la mancata concessione dispiegava gli effetti di una lesione del diritto di difesa.

Hanno anche chiesto che sul loro assistito venisse autorizzata una perizia per comprendere se Bayar abbia la capacità di stare in giudizio. Il ragazzo era diventato maggiorenne da appena qualche giorno, quando è rimasto coinvolto nel fatto di sangue. Il 18 agosto 2022, giorno dell’omicidio, erano trascorsi appena 13 giorni dal 5 agosto, giorno del suo compleanno.