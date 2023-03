Mirto – Sono stati consegnati ufficialmente ieri mattina i lavori della Chiesa Madre di Mirto, dedicata a Maria SS. Assunta, che verrà restaurata e consolidata con un finanziamento di circa un milione di euro da parte dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture.

La consegna dei lavori di restauro, consolidamento e miglioramento statico della Chiesa Madre mirtese è avvenuta alla presenza dell’Ing. Giuseppe Nastasi, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, del Sindaco di Mirto Maurizio Zingales, del Vice-Sindaco Giuseppe Raffiti, dell’Assessore Comunale Salvatore Calderaro, del Presidente del Consiglio Giuseppe Allò, del Parroco Carmelo Scalisi, di Antonello Pettignano, della Soprintendenza di Messina, dei direttori dei lavori Arch. Giunta e Ing. Isgrò, e del rappresentante della ditta che eseguirà gli interventi.

“Si tratta di un intervento importante ed indifferibile per la nostra comunità, – afferma il Sindaco Zingales – sono lavori necessari per mettere in sicurezza la Chiesa Madre, fra le più grandi ed imponenti Chiese della Diocesi di Patti e contenitore culturale e storico di grande valenza con diverse opere d’arte; infatti si trovano al suo interno il Ciborio scolpito da Antonello Gagini, opere di pitture di Giuseppe Tomasi di Tortorici e una scultura lignea della Patrona di Mirto, Santa Tecla di Iconio“.