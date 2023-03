Il campo sportivo di Pettineo riapre i battenti. La struttura riparte dopo i lavori di ammodernamento e un progetto da quasi 400 mila euro finanziato dal bando Sport e Periferie.

Ammodernati gli spogliatoi, ampliato il campo da gioco e completate le tribune che possono ospitare fino a 100 posti. Una particolare attenzione è stata data all’eliminazione delle bariere architettoniche, accessi e vie di fuga per gli utenti con limitata capacità motoria sono state realizzate sia per accedere alle tribune, al campo e agli spogliatoi. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Te.Ca. costruzioni srl di Mussomeli.

E non si può di certo dire che la riapertura non abbia portato bene al Pettineo che è riuscita a vincere e ha battuto in casa per 2 a 0 il Rometta Marea.