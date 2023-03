La raccolta di carta e cartone non deve essere contenuta in sacchetti di plastica.

Così il Comune di Capo d’Orlando, attraverso Il responsabile del servizio IV Massimo Bontempo, ha informato la cittadinanza. A seguito di apposite analisi da parte del consorzio di filiera COMIECO sul conferimento di carta e cartone da parte delle utenze domestiche e unitamemente alle relative disposizioni da parte dell’impianto di conferimento e smaltimento, è stata evidenziata una grossa percentuale di frazione estranea, e precisamente di sacchetti di plastica.

La carta ed il cartone dovranno essere conferiti direttamente nel mastello dedicato (secchiello bianco) e non più in sacchetti di plastica che costringeranno gli operatori ecologici a lasciare il rifiuto in quanto non conformemente conferito.

Gli utenti sprovvisti di mastello idoneo o che producono una quantità superiore alla capacità del mastello stesso, potranno esporre la frazione di carta e cartone in contenitori di cartone o nei sacchetti di carta.