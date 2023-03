Giovedì 23 marzo, Fillea Cgil Messina terrà un sit-in di protesta per la mancata ripresa dei lavori di consolidamento a valle di via Cappuccini, a San Marco D’Alunzio, sospesi dal mese di novembre 2021.

Il sit-in di protesta, al quale saranno presenti il segretario generale della Fillea Cgil Messina, Mario Mancini; il segretario generale di Fillea Cgil Sicilia, Giovanni Pistorio; il segretario generale CGIL Messina, Pietro Patti ed un gruppo di attivisti nonché i lavoratori che hanno lavorato nell’opera ma che, al momento, non sono più in attività nel cantiere, avrà inizio alle ore 10,30.

“Occorre ricordare – si legge in una nota – che si tratta di lavori di consolidamento di un costone roccioso interessato da un fenomeno franoso e i cui lavori – a suo tempo – furono consegnati in via d’urgenza, che interesserebbero pure edifici attualmente abitati, e la cui esecuzione è indifferibile per la nota fragilità del nostro territorio sempre – purtroppo – esposto a rischio”.

“E’ mai possibile che tutto ciò, che prima era urgente in fase di assegnazione e esecuzione lavori, dopo la denuncia di un tentativo di concussione da parte di un imprenditore coraggioso, diventa tutto infinitamente procrastinabile, nel momento in cui i lavori la cui urgenza – per la messa in sicurezza del territorio – è indifferibile, non possano più ripartire?”, dichiarano Mario Mancini, Giovanni Pistorio e Pietro Patti.