Galati Mamertino – La III Direzione – Viabilità della Città Metropolitana di Messina ha disposto il divieto di transito, per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, nel tratto della Strada Provinciale n. 157 “Tortoriciana” compreso dal km 20+450 a Piazza San Giacomo.

L’Ordinanza indica anche il limite di velocità a 30 km/h per tutti gli altri veicoli, a causa delle precarie condizioni di manutenzione del ponte di Via Cavour (nella foto i sopralluoghi dei tecnici della Città Metropolitana di Messina), ubicato al km 24+950 della SP 157, situato nel centro abitato di Galati Mamertino; il divieto di transito è stabilito a decorrere dal 20 Marzo e fino al ripristino delle condizioni ottimali del manufatto.

Il provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante l’apposizione di un’idonea segnaletica locale e viene suggerito un percorso alternativo per il traffico di massa a pieno carico superiore a 3,5 t. Sia in direzione mare che in direzione monte viene consigliato di svoltare verso Contrada San Basilio.

Viene affidato all’Ufficio Tecnico Comunale e ai tecnici della Città Metropolitana di Messina, competenti per territorio, il continuo monitoraggio dello stato fessurativo della struttura; inoltre gli organi di Polizia Metropolitana e di Polizia Municipale si occuperanno del controllo dell’osservanza della presente Ordinanza.