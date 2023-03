Galati Mamertino – Il Consiglio Comunale di Galati Mamertino si riunirà in Sessione ordinaria Lunedì 27 Marzo alle ore 17:30, per l’approvazione dello Schema di Convenzione tra i Comuni dell’Area Interna Nebrodi, riguardante l’attuazione delle politiche territoriali della Regione Siciliana per il periodo di programmazione 2021/2027.

Il civico consesso galatese discuterà poi lo Schema di Regolamento per l’istituzione e la disciplina della tenuta dell’Albo delle Associazioni e il Regolamento per l’uso e la gestione del campo sportivo “Ducezio-Parafioriti”.

Infine il Consiglio Comunale affronterà altri 4 argomenti all’ordine del giorno: l’istituzione dell’organizzazione del Gruppo Comunale volontari di Protezione Civile, l’approvazione dell’atto costitutivo e del relativo Regolamento; il sostegno e l’adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico; la trattazione di un’interrogazione presentata dal Gruppo consiliare di minoranza “Uniti si cresce”; la ratifica di una Deliberazione di Giunta Comunale del 2 Febbraio 2023.