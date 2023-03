Giornata particolarmente emozionante, lo scorso sabato mattina, a Barcellona Pozzo di Gotto. Al centro giovanile Cairoli è stato infatti inaugurato un murales realizzato da ragazzi in carico all’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del Centro di Prima Accoglienza per minorenni “Rosaria Lucia Natoli”.

Il murales è stato realizzato da un gruppo di 15 ragazzi coimputati, entrati nel circuito penale per reati di particolare allarme sociale nelle comunità di appartenenza. L’evento, al quale hanno preso parte il Prefetto Cosima Di Stani, il Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò e l’Assessore Roberto Molino, ha rappresentato un valido momento di riflessione sul disagio giovanile e sull’importanza di promuovere la cultura della legalità.

C’è stato modo inoltre di valorizzare l’esperienza vissuta dai ragazzi coinvolti che, partecipando al Laboratorio di Urban Art, hanno potuto esprimere sentimenti ed emozioni attraverso l’arte creativa, costruendo anche relazioni improntate al rispetto reciproco.