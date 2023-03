Hanno incrociato le braccia infermieri, oss e ausiliari del Policlinico del sindacato Nursind. Davanti al palazzo che ospita gli uffici della dirigenza si sono ritrovati a manifestare in quella che hanno battezzato come la “vertenza di Primavera”.

Una protesta che arriva dopo mesi di riunioni, tavoli di concertazione, comunicati stampa e procedure di raffreddamento. L’incertezza sul futuro di quanti si troveranno senza lavoro a partire dal prossimo 1 aprile e la carenza di organico motivata pare dal tetto di spesa imposta al Policlinico sono state al centro della protesta di oggi.

«Il problema, secondo la direzione aziendale – spiega il sindacato -, sarebbe il tetto di spesa assegnato al Policlinico di Messina, che blocca assunzioni di personale, rinnovi e stabilizzazioni. Purtroppo, però, constatiamo che l’azienda ha provveduto ad aprire reparti su reparti senza che fossero previsti a livello di ultime dotazioni organiche e senza informativa sindacale». Il Policlinico in vista dello sciopero di oggi già ieri con una nota ha annunciato che «a causa dello sciopero del personale del comparto, che coinvolge infermieri, oss e ausiliari, si sarebbero potuti verificare alcuni disagi». Sono quindi state «sospese le attività ambulatoriali nei reparti in cui vi è stato un maggior numero di adesioni allo sciopero; in questi casi, per evitare quanto più possibile disservizi, è stata data disposizione alle unità operative di contattare gli utenti già prenotati per il 21 marzo al fine riprogrammare l’appuntamento nella prima data utile. Sospese anche le attività di prelievo per gli utenti esterni al laboratorio centralizzato del padiglione F e gli interventi chirurgici programmati. Ricordiamo che vengono comunque garantite tutte le urgenze».

Lo sciopero era stato annunciato già da un mese. E oggi a manifestare insieme al comparto sanitario anche il rettore Salvatore Cuzzocrea che si è messo al fianco dei lavoratori chiedendo anche lui l’adeguamento del tetto di spesa per offrire all’utenza la giusta assistenza e al personale infermieristico, agli oss e agli ausiliari la giusta collocazione lavorativa