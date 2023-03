“Animali fantastici e dove trovarli. Gru in autostrada. Spettacolo!!!”. La foto di una gru coronata in autostrada con un poliziotto della Stradale che prova a metterla al riparo per salvare la sua incolumità e quella degli automobilisti che, stamattina, intorno alle 9, si sono ritrovati ad ammirare l’esemplare di gru cenerina a spasso nei pressi di Tremestieri.

Lo scatto è stato postato sul gruppo Facebook “Autostrade della vergogna”. Come facilmente prevedibile, nei commenti non è mancata l’ironia. Uno su tutti: “Stanno arrivando le gru per il Ponte sullo Stretto”.

Quanto allo splendido esemplare, è in buona salute e gli agenti della Polizia Stradale lo hanno portato nella sede di Scoppo prima di affidarlo alle cure di personale specializzato.