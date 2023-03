Sono passati dieci anni da quando mister Valmi Fontanot ha cominciato il duro lavoro in palestra con i piccoli atleti di Capo d’Orlando e dintorni. Col tempo gli istruttori qualificati Fipav all’interno della società paladina sono aumentati ed oggi il settore giovanile dell’Orlandina Volley dà sempre più soddisfazioni.

L’Orlandina Volley partecipa a quattro campionati giovanili femminili Fipav (Under 12, Under 13, Under 14 e Under 16) e due PGS (Under 13 e Under 16). Nel settore maschile la società biancoazzurra è iscritta invece ai tornei Under 17 e Under 19 Fipav.

In particolare le formazioni Under 14 e Under 16 femminile hanno vinto il Girone C dei rispettivi tornei, terminando la stagione regolare imbattute. L’importante livello raggiunto dai giovani in maglia biancoazzurra è dimostrato da una consolidata presenza al vertice delle fasi finali provinciali, in particolare con le formazioni femminili.

“Sono molto felice – ha commentato il responsabile tecnico della società, Valmi Fontanot -, anche perché ci piacerebbe che le ragazze del nostro vivaio diventassero pilastri delle formazioni senior. Puntiamo a disputare presto una categoria nazionale: questo ci consentirebbe di alzare l’asticella e far giocare ai nostri ragazzi la pallavolo che conta”.

Sono tanti i progetti in cantiere: l’Orlandina Volley già da qualche tempo sta lavorando insieme ad altre società del territorio per realizzare un unico grande movimento pallavolistico giovanile, motore importantissimo per le formazioni senior.

“Molti bambini e bambine arrivano piccolissimi in palestra. Iniziano dal minivolley e noi curiamo ogni passaggio della loro crescita – spiega Fontanot -, ma nelle nostre formazioni giovanili ci sono anche ragazzi che hanno iniziato da poco. La nostra, infatti, è una società open. Non ci sono selezioni per fare sport con noi e dunque le vittorie, quando arrivano, hanno ancora più gusto”.

A guidare le attività dell’Orlandina Volley è sempre un’enorme passione per lo sport: “Fare bene settore giovanile è importante – continua Fontanot -, ma è molto impegnativo. Sarebbe molto più semplice avere liquidità e fare subito una categoria di livello, ma il lavoro in palestra ha già permesso a tanti ragazzi e ragazze del nostro vivaio di competere tra i senior, nei tornei di Serie C femminile e Serie D maschile. La presenza di ragazzi del territorio in prima squadra, inoltre, ci permette di mantenere alto il senso di appartenenza e territorialità”.

Resta il problema della carenza di strutture: “Purtroppo le istituzioni non ci aiutano”, sottolinea Fontanot. “Nonostante le proteste dei genitori dei nostri ragazzi il Comune non ci mette a disposizione un impianto degno di questo nome”.

Al fianco di Mister Fontanot nella gestione delle attività giovanili, ormai da diversi anni, c’è il vice-allenatore Fabrice Frontino: “L’aspetto più soddisfacente sono i continui miglioramenti dei nostri ragazzi che, di partita in partita, dimostrano una grande passione nei confronti di questo sport. Anche i selezionatori provinciali e regionali Fipav apprezzano i nostri giovani atleti: a dimostrazione di questo le convocazioni di Matteo Ricciardo e Aldo Montagno nella selezione provinciale Under 15 maschile e di Costanza Merendino in quella Under 14 femminile. Il nostro giovane palleggiatore Matteo Ricciardo e la nostra schiacciatrice Chiara Alberto, infine, sono stati convocati per partecipare alle selezioni della rappresentativa regionale siciliana e potrebbero vestire la maglia della nostra Regione nelle competizioni nazionali. Per la maggior parte di loro, da adulti, probabilmente la pallavolo resterà solo un hobby, ma se uno solo diventerà un atleta professionista, magari all’interno del progetto Orlandina Volley, noi saremo felici”.