Via agli interventi di rifioritura della mantellata di massi a protezione del muro paraonde del lungomare di Sant’Agata Militello, su un tratto di 150 metri a partire dalla zona antistante la caserma dei Carabinieri verso ovest, sino alla Villa Bianco.

Sul posto i mezzi dell’impresa “Sostenia srl” di Santa Venerina, già Amec Srl titolare dell’appalto di completamento del porto, affidataria dell’intervento di somma urgenza.

I lavori si sono resi necessari per ovviare al preoccupante fenomeno dei tremori alle abitazioni che i residenti della fascia più a monte a ridosso del lungomare avvertono ormai da mesi in maniera sempre più insistente e preoccupante, e che hanno suscitato legittimi timori e lamentele della cittadinanza stessa per i rischi legati a possibili danneggiamenti degli immobili.

La rifioritura della barriera di massi, apposta a protezione del muro dopo l’esecuzione dei primi lavori di ricostruzione seguiti ai crolli degli anni tra il 2014 e 2015, servirà dunque a mitigare l’urto dei marosi che allo stato attuale si infrangono con violenza sul muro provocando, oltre ai tremori alle case, continui riversamenti di detriti sulla sede stradale minacciando la stessa stabilità della litoranea.

Opere di somma urgenza nelle more dell’atteso ripascimento su quel tratto di litorale per cui negli anni scorsi erano già stati stanziati 5,6 milioni.