Cresce l’attesa per un eventi che dopo 20 anni di stop, domenica 2 aprile, a San Salvatore di Fitalia, ritorna.

La rappresentazione della Via Crucis vivente sta impegnando oltre 160 figuranti, con bambini e adulti, che insieme ai pellegrini sfileranno in processione per le vie del paese, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico itinerante, renderanno l’evento ancora più suggestivo.

Una suggestiva rievocazione della passione e morte di Gesù Cristo, tratta dal Vangelo secondo Matteo e interpretata nel rito della Chiesa con immagini dinamiche.

L’iniziativa è prodotta da Sergio Catania, che insieme a don Placido e alla Parrocchia SS. Salvatore e S. Maria, sono riusciti a reclutare “gli attori” e cominciare questo percorso che culminerà con la rappresentazione per la Domenica delle Palme.

Siamo riusciti ad ottenere qualche anticipazione su quello che accadrà domenica 2 aprile a San Salvatore di Fitalia e, da subito, risulta impressionante l’impegno di tutti coloro che, volontariamente, sono stati coinvolti in questo grande evento.

Intanto dalle prove si è capito che l’incontro con Maria, la Madre anche quest’anno si terrà a Largo Addolorata (o chianu magazzenu). Uno dei momenti più toccanti, che sin dalle primissime prove si è caricato di emozioni (nella foto di seguito).

Il suono dei tamburi accompagnerà tutta la VIA Crucis, segnando i momenti cruciali richiamando l’attenzione sulla scena. Anche quest’anno la rappresentazione dell’Ultima cena avverrà di fronte la Chiesa di S.Maria (foto di seguito delle prove).

I volontari continuano durante la settimana il lavoro di “ristrutturazione” dei luoghi che faranno da cornice a questo grande evento.