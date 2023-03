Una nuova centenaria nel Comune di Naso.

A spegnere 100 candeline è stata la signora Gaetana Capizzi che ha così festeggiato il secolo di vita.

Circondata dall’affetto dei familiari la nonnina, che vive in contrada Tratta del Comune di Naso, ha organizzato, con l’aiuto dei figli Nino e Maria Puglisi Guerra una piccola festa con la partecipazione anche di nipoti e numerosi amici.

Presente anche il Sindaco di Naso Gaetano Nanì con il consigliere comunale Flavio Santoro, che ha portato gli auguri ed il saluto di tutta la città.

Alcuni parenti sono anche venuti dal Comune di Scordia per non mancare ad un evento così importante per la signora Gaetana Capizzi.