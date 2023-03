La parrocchia S. Antonio di Padova e S. Maria Assunta di Rometta Marea avrà un nuovo amministratore apostolico.

S.E. Rev.ma Monsignor Giovanni Accolla, Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, ha infatti nominato Don Fabio Cattafi, Vice Rettore del Seminario Arcivescovile San Pio X, amministratore apostolico della parrocchia romettese.

A presentarlo alla comunità romettese sarà S.E. Mons. Cesare Di Pietro, Vescovo Ausiliare, domenica 26 Marzo alle ore 18.30.

“Mi affido alle vostre preghiere -scrive Don Fabio Cattafi- affinché io posso svolgere questo servizio, insieme a quello di vicerettore del nostro amato Seminario, per il bene della Chiesa.”

Proveniente da San Pier Niceto, Don Fabio Cattafi è stato nominato sacerdote il 9 settembre del 2016. Adesso si occuperà della guida spirituale della parrocchia di Rometta Marea.

L’accoglienza riservata al sacerdote è stata molto cordiale e gioiosa. Anche sui social sono stati diversi i messaggi di gioia per questa nuova presenza.

“Accogliendo con letizia la nomina di don Fabio Cattafi alla guida della parrocchia di Rometta Marea, -scrive la comunità di Rometta Piazza Margherita – così come peraltro già fatto con la nomina di padre Maurizio Vaccaro per quella di Rometta Centro, la comunità di Rometta Piazza Margherita si unisce seppur virtualmente nell’abbraccio tra padre Salvatore Perdichizzi e padre Antonino Scibilia che per più di mezzo secolo hanno fatto da guida spirituale alla nostra comunità romettese tutta.”