È stato completato l’iter di aggiudicazione dei lavori per la realizzazione e l’allestimento del Museo della fotografia Angelino Patti, che sarà realizzato nel settecentesco (il nucleo più antico ha origini seicentesche) palazzo in stile barocco “Gulioso – Costantino”, ubicato nel centro storico di Tusa, a breve distanza dalla Chiesa Madre, dedicata alla Madonna Assunta, e dalla suggestiva Piazza Mazzini.

L’intervento prevede il restauro della prestigiosa dimora e l’allestimento di un’area espositiva dedicata alle foto scattate dal fotografo tusano, che ha operato tra il 1895 e il 1969. Si tratta di un ampio archivio di immagini che documentano le antiche tradizioni, gli usi e i costumi della Comunità Tusana.

Il progetto è stato finanziato dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, per la somma di euro 623.700,00 a valere sui fondi POC, con una compartecipazione da parte del Comune di Tusa per la somma pari ad euro 69.300,00.

Il Sindaco Luigi Miceli annuncia che “Con l’imminente inizio dei lavori riprende vita una delle dimore storiche più prestigiose del centro storico di Tusa”.

Secondo il primo cittadino “Siamo in presenza di un’opera significativa per la conservazione della memoria e per la proiezione dei valori identitari della nostra comunità, con evidenti effetti virtuosi sotto il profilo turistico e, dunque, anche sul piano economico”.

Grande soddisfazione espressa dal Vicesindaco Angelo Tudisca: “Un idea progettuale iniziata con la prima amministrazione Dimaggio in occasione della presentazione del libro delle fotografie di Angelino Patti, curato da Sergio Todesco e con la collaborazione della locale sede di Archeoclub”.

“Il recupero della memoria e delle tradizioni è stato un leit motiv delle amministrazioni comunali che in questi anni si sono succedute a Tusa. Giovedì 23 incontreremo l’Assessore ai Beni culturali, Il Soprintendente, il Direttore del Parco e i rappresentati delle Università di Oxford e Messina per continuare nella valorizzazione del sito archeologico di Halaesa” conclude il vicesindaco.