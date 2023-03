Primo giorno di primavera con nubi sparse che si alterneranno a schiarite. I cieli potranno divenire da nuvolosi a molto nuvolosi. Non dovrebbero verificarsi piogge.

Le temperature rimangono stazionarie. I venti spireranno deboli da settentrione, ma in attenuazione. Per quanto riguarda i mari, il Tirreno sarà poco mosso così come lo Ionio.