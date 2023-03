Un terribile incidente sul lavoro si è verificato questo pomeriggio intorno alle ore 16, nella frazione di Patti Marina, nei pressi di via Agliastri.

Ancora non è chiaro cosa sia successo, ma ad avere la peggio è stato un operaio di una ditta, il quale è stato trasportato con l’elisoccorso,in codice rosso, presso il Policlinico di Messina.

Dalle prime informazioni, sembra che l’uomo abbia riportato diverse lesioni agli arti. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto subito sono giunti i carabinieri che stanno indagando per ricostruire la dinamica.