Sono stati immortalati dalle telecamere mentre lasciavano al di fuori dei cancelli di una delle isole ecologiche dei sacchi neri pieni di ogni genere di rifiuti.

“Le isole ecologiche non sono delle discariche, nonostante qualcuno continui a crederlo, come coloro che ieri di Domenica, senza preoccuparsi che il centro di raccolta di Giampilieri fosse chiuso, si sono sbarazzati di un’intera casa lasciando all’esterno 7 sacchi neri di rifiuti non differenziati e vari suppellettili (tavolino, sedie, etc)” a comunicarlo oggi è MessinaServizi Bene Comune.

“I trasgressori sono stati raggiunti grazie all’accertamento effettuato dal personale della sezione ambientale della Polizia Municipale che con l’ausilio delle telecamere sono risaliti anche al proprietario dell’abitazione” prosegue la partecipata. Ai contravventori, che si sono limitati a dichiarare “abbiamo lasciato i rifiuti davanti l’isola ecologica nell’intenzione di ritornare il giorno dopo per regolarizzare la consegna” è stata contestata la sanzione di 600 euro.

“Ciò che dispiace è constatare come ci possano essere individui senza una coscienza civica e morale che egoisticamente credono di poter fare ciò che vogliono a discapito della collettività!” concludono.