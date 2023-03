E’ una comunità sconvolta dal dolore quella di Mistretta che, oggi pomeriggio, dà il suo ultimo saluto al giovane Iliano Frasconà, morto ieri a seguito di un incidente autonomo a bordo della propria motocicletta.

I funerali hanno avuto inizio alle 15 presso il Santuario della Madonna dei Miracoli nel centro nebroideo. Centinaia i messaggi di cordoglio espressi dalla comunità locale e dell’intero comprensorio.

Basiliano Frasconà, operaio meccanico, era conosciuto e ben voluto da tutti, ricordato come un ragazzo gentile e rispettoso, dedito al lavoro ed alla famiglia. Insieme agli amici coltivava la sua grande passione per i motori, che purtroppo in una tragica domenica di marzo lo ha tradito.

L’incidente nella tarda mattinata di ieri all’incrocio tra via Verga e Viale Europa, nella parte nord ovest del centro abitato di Mistretta. A chiarire l’esatta dinamica saranno i rilievi svolti da Carabinieri e Forestale. Iliano Frasconà ha perso il controllo della moto di grossa cilindrata sulla quale viaggiava in un tratto in pendenza, schiantandosi contro la base di un palo della pubblica illuminazione ai margini della carreggiata. L’impatto è stato violentissimo ed a nulla è servito purtroppo lo stesso casco protettivo che il giovane centauro indossava e che è schizzato via nell’urto.

A diversi metri di distanza è stata rinvenuta la motocicletta che ha terminato la propria corsa contro un muretto. Per il 33enne, non c’è stato purtroppo nulla da fare, nonostante il tempestivo arrivo dell’ambulanza ed il trasferimento al vicino pronto soccorso dell’ospedale Santissimo Salvatore.