Non solo strade e piazze: l’attività di manutenzione e riqualificazione avviata dall’Amministrazione Comunale di Brolo riguarda anche le strutture sportive.

Ieri, con una cerimonia semplice, è stato riaperto il campo di calcetto di via Santa Barbara nella zona di Sottogrotte. Il campo, intitolato al compianto Paolo Gullà, è stato in pratica rimesso a nuovo: nei mesi scorsi erano state sostituite le porte del campo di gioco e adesso sono stati ultimati gli interventi di sostituzione della rete di recinzione, di sistemazione della struttura dei pali di sostegno e del posizionamento del manto in erba sintetica.

Il Sindaco Giuseppe Laccoto, dopo aver ringraziato per la presenza i genitori di Paolo Gullà, ha sottolineato l’importanza sociale di consegnare alla comunità giovanile brolese impianti sportivi efficienti che contribuiscono alla crescita sana dei ragazzi. Lo stesso Sindaco Laccoto ha evidenziato la sinergia che sin dall’insediamento dell’Amministrazione è stata instaurata con le associazioni che collaborano in modo determinante alla gestione degli impianti.

Il Vicesindaco con delega allo Sport Carmelo Ziino ha messo in risalto l’azione organica dell’Amministrazione che coinvolge a 360 gradi gli impianti sportivi comunali. Il campo di calcetto di Sottogrotte, infatti, non è l’unico ad essere interessato da interventi importanti di manutenzione. Nel fine settimana, infatti, è stata anche riaperta l’area fitness sul lungomare dopo la manutenzione di tutte le attrezzature esistenti, la sostituzione del pavimento gommato e l’installazione di due nuovi attrezzi. In questa settimana, poi, si avvierà la sostituzione dei fari del campo sportivo e saranno affidati i lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo di Lacco, finanziati con 96mila euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.