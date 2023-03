Porte serrate da oggi al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Cutroni Zodda”. Battenti chiusi e medici trasferiti al “Fogliani” di Milazzo, dove il sovraffollamento è ormai cronico. Il personale infermieristico e gli operatori sanitari saranno dislocati nei reparti operativi dello stesso nosocomio di Sant’Andrea.

La levata di scudi nella Città del Longano è stata unanime, ma di fatto l’Asp rassicura. E lo fa in maniera netta. Dai primi di maggio – apprende 98zero – il Pronto Soccorso dovrebbe tornare funzionante per garantire l’emergenza-urgenza a Barcellona Pozzo di Gotto. E si lavora affinché il “Cutroni Zodda” torni ad essere ospedale di base, come del resto concordato a seguito dell’incontro in Commissione Sanità. La Regione Siciliana, del resto, ha anche approvato la pianta organica e, come da procedura concorsuale, a Barcellona Pozzo di Gotto dovrebbero giungere in servizio cardiologi.

E i casi di sospetto covid? Ad accoglierli sarà direttamente il Reparto di Malattie Infettive, brillantemente in prima linea nella fase “calda” dell’epidemia.

La chiusura del Pronto Soccorso del Cutroni Zodda dovrebbe quindi essere soltanto temporanea e breve. Stasera intanto si riunirà il Comitato Civico a difesa dell’ospedale barcellonese per discutere sulle ultime voci e indiscrezioni circolate anche a mezzo stampa.

Ma, mentre l’Asp rassicura, cinque sigle sindacali esprimono preoccupazione per la questione. E lo fanno con una nota indirizzata al commissario dell’Asp di Messina, firmata dai segretari generali di Uil-Fpl,Fp Cgil, Fials, Nursind e Nursing Up. “Le scriventi organizzazioni sindacali – si legge – hanno appreso dagli organi di informazione e stampa che codesta Amministrazione ha sospeso a far data dal 20 Marzo 2023 i ricoveri presso il Pronto Soccorso Generale del Presidio Ospedaliero Cutroni Zodda di Barcellona P.G. , al fine di ristrutturare e mettere in sicurezza tale importante struttura sanitaria. Nel prendere atto di tale decisione aziendale, che permetterebbe di migliorare le condizioni logistiche del PSG, le scriventi chiedono copia della delibera adottata per l’assegnazione dei lavori di ristrutturazione e i tempi di completamessi.

Non vorremmo minimamente immaginare che la chiusura del pronto soccorso generale a causa dei lavori di ristrutturazione, sia il preludio ad una chiusura senza ritorno,tutto ciò impedendo il piano di funzionamento del Pronto Soccorso e marginalizzando di fatto il Presidio ospedaliero ad un semplice PTE, sottraendo ai bisogni indispensabili dell’utenza dell’hinterland Barcellonese che rappresenta un territorio con un elevatissimo bacino di utenza, che aumenta notevolmente in considerazione dell’approssimarsi della stagione estiva, le prestazioni di emergenza urgenza h 24 che solo un pronto soccorso generale può garantire.

Noi vigileremo con grandissima attenzione sulla data di inizio,proseguimento e completamento dei lavori affinché vengano rispettati i tempi di consegna, al fine di ridare all’utenza un Pronto soccorso generale che svolga attività diagnostica e terapeutica d’Emergenza e d’Urgenza 24 ore su 24”.