Nel fine settimana, i Carabinieri hanno rafforzato i controlli alle Isole Eolie con il supporto della motovedetta “Monteleone”.

Controllate 101 autovetture e 216 persone con 30 contravvenzioni al Codice della Strada elevate, soprattutto per alta velocità, circolazione contromano, guida con patente sospesa, mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza e uso di telefono cellulare alla guida.

Due giovani sono stati segnalati poiché trovati in possesso di marijuana, hashish e cocaina detenute per uso personale.

Ventidue in totale le persone sanzionate per avere violato le ordinanze del Sindaco di Lipari che regolamentano l’accesso in quota dei visitatori a Vulcano e Stromboli alla luce dei fenomeni vulcanici attivi. A Vulcano dieci escursionisti sono stati sanzionati per essersi avventurati sino alla sommità del cratere “La Fossa”, zona interdetta a causa delle alte percentuali di gas presenti. A Stromboli dodici le persone sanzionate per avere superato la quota limite di 290 metri.

I Carabinieri della Stazione di Santa Marina Salina hanno inoltre denunciato tre persone, ritenute responsabili di aver realizzato opere prive di autorizzazioni, in difformità o in assenza dei pareri del Genio Civile e della

Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali. Tra le violazioni accertate, l’aver realizzato abusivamente

vani, parapetti e altre opere murarie, nonché aver installato infissi e canne fumarie.