In occasione della Giornata Nazionale sull’Alimentazione, presso l’Istituto Comprensivo di Torregrotta si è svolto con successo un incontro che ha coinvolto genitori, bambini ed insegnanti.

La dirigente Barbara Oteri ha accolto il Club Soroptimist Spadafora Gallo Niceto insieme alla dottoressa Giusy Rasà psicologa psicoterapeuta e la dottoressa Veronica Fossi, biologa nutrizionista. Si è spiegato ai bambini la stretta connessione tra cibo ed emozioni e l’importanza di un’alimentazione sana ed equilibrata.

Nelle settimane precedenti gli incontri hanno coinvolto le classi terza, quarta e quinta dei plessi scolastici di Scala Torregrotta, Monforte e Monforte San Giorgio. Un percorso iniziato in classe con l’ausilio delle maestre, che si è concluso con esibizioni dei bambini che hanno cantato, ballato, recitato, esposto cartelloni, raccontato storie e creato giochi interattivi affrontando il tema dell’alimentazione. Una grande festa partecipata, che ha coinvolto docenti e genitori.

“I nostri stati d’animo e le nostre emozioni condizionano ciò che mangiamo e, viceversa, il cibo condiziona i nostri stati d’animo. – A dirlo è la dottoressa Rasà psicologa psicoterapeuta -. Sempre più frequentemente – aggiunge – si mangia per placare la noia, la tristezza, la rabbia o colmare vuoti interiori. Il cibo viene usato come analgesico per reagire alle emozioni negative, mettendo da parte il vero problema e scatenando ulteriori emozioni spiacevoli quali il senso di colpa o la vergogna per non essere stati in grado di superare un momento di difficoltà senza ricorrere al cibo consumato in modo incontrollato. E’ questa la fame emotiva o comunemente detta fame nervosa. Da qui nasce l’importanza di conoscere i segnali del nostro corpo e la differenza con la fame vera e propria, imparando nuove strategie e modi più funzionali per soddisfare le richieste della nostra mente e dei nostri bisogni emotivi”.

“È importante iniziare l’educazione alimentare già dalle scuole primarie – racconta Veronica Fossi, biologa nutrizionista – in quanto è sempre più diffusa una scorretta alimentazione ma è pur vero che sono i genitori che devono imparare le regole base in cucina per introdurre solo cibi sani per la loro crescita. I bambini si possono coinvolgere nella preparazione dei pasti e nella scelta dei cibi più sani semplicemente proponendoli con diverse ricette e in modo più divertente”.